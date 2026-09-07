राखी का धागा रह गया, भाई चला गया: दस दिन पहले जिसकी कलाई पर बहन ने बांधा रक्षासूत्र, वही हमेशा के लिए बिछड़ा

हादसे वाले दिन सुबह आया था अर्पित

अर्पित रक्षाबंधन मनाकर शनिवार रात देवास से दिल्ली के लिए रवाना हुआ था। हादसे वाले दिन सुबह करीब आठ बजे वह पीजी पहुंचा था। दिल्ली विश्वविद्यालय के आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज में बीकॉम सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रहा अर्पित मध्य प्रदेश के देवास से बेहतर भविष्य का सपना लेकर दिल्ली आया था। अर्पित के चाचा अर्जुन ने बताया कि शनिवार रात परिवार ने उसे ट्रेन में बैठाया था। घर से निकलते समय मां ने उसे विदा किया था। घर में किसी को अंदाजा नहीं था कि अगली बार अर्पित की खबर इस तरह आएगी। अर्पित अपनी बहन से छोटा और परिवार का इकलौता बेटा था। पढ़ाई पूरी कर कॅरिअर बनाने की उम्मीदें उसके साथ जुड़ी थीं। रक्षाबंधन पर बहन ने जिस भाई की कलाई पर राखी बांधी थी, वही भाई कुछ दिनों बाद परिवार से हमेशा के लिए दूर हो गया। मोर्चरी के बाहर अर्पित की मां की हालत देखकर वहां मौजूद दूसरे लोगों की आंखें भी नम हो गईं। अनजान लोग भी उनके दर्द में शामिल हो गए।