फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Ramayan Varta initiative for the preservation of Sanskrit 14 eminent figures honored

Delhi NCR News: संस्कृत संरक्षण के लिए ‘रामायण वार्ता’ की पहल, 14 विभूतियां सम्मानित

Wed, 04 Nov 2026 09:56 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 09:56 PM IST
विज्ञापन
Ramayan Varta initiative for the preservation of Sanskrit 14 eminent figures honored
नई दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित आईटीसी मौर्य में  ‘संस्कृत भूषण सम्मान समारोह’’ का आयोजन किया गया
- संस्कृत भूषण सम्मान समारोह में भाषा, साहित्य और भारतीय ज्ञान परंपरा में योगदान देने वालों को किया सम्मानित
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। संस्कृत भाषा के संरक्षण और भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से रामायण रिसर्च काउंसिल की ‘रामायण वार्ता’ ने बुधवार को चाणक्यपुरी स्थित आईटीसी मौर्य में संस्कृत भूषण सम्मान समारोह आयोजित किया। इसमें संस्कृत भाषा, साहित्य, शिक्षा, वैदिक ज्ञान और भारतीय संस्कृति के क्षेत्र में योगदान देने वाली 14 विभूतियों को सम्मानित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद डॉ. सुधांशु त्रिवेदी रहे। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज सहित कई संत-महात्मा भी मौजूद रहे। रामायण रिसर्च काउंसिल के मुख्य संयोजक राजेश अग्रवाल, रामायण वार्ता के अध्यक्ष एवं सांसद चिंतामणि महाराज, सांसद संध्या राय, विधायक रीति पाठक और पूर्व सांसद रंजीता कोली ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सम्मानित होने वालों में डॉ. राजेन्द्रकुमार अनायत, डॉ. रमेश कुमार पाण्डेय, न्यायमूर्ति एसएन झा, न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यम, न्यायमूर्ति मुकुन्दकम शर्मा, प्रो. श्रीनिवास वरखेड़ी, डॉ. शशि तिवारी और डॉ. शशि बाला सहित अन्य विद्वान शामिल रहे।

डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि संस्कृत भारत की ज्ञान परंपरा, दर्शन, विज्ञान, साहित्य और सांस्कृतिक चेतना की आधारशिला है। उन्होंने इसके व्यापक प्रचार-प्रसार और ज्ञान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने पर जोर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed