Delhi NCR News: सुरक्षा कैमरों का उद्देश्य अधूरा, व्यवस्था पर उठे सवाल
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 09:06 PM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 09:06 PM IST
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कई जगह सीसीटीवी कैमरे खराब तो कहीं नियमित निगरानी नहीं, आरडब्ल्यूए ने मॉनिटरिंग प्रणाली को लेकर जताई नाराजगी
संवाद न्यूज एजेंसी
पूर्वी दिल्ली। कॉलोनियों की सुरक्षा के लिए जगह-जगह सीसीटीवी कैमरे तो लगाए गए हैं, लेकिन इन कैमरों की निगरानी कौन कर रहा है, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। कई जगह कैमरे खराब पड़े हैं तो कहीं उनकी नियमित निगरानी की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में सीसीटीवी लगाने का उद्देश्य ही अधूरा साबित हो रहा है। पूर्वी दिल्ली के कई आरडब्ल्यूए अधिकारियों ने कैमरों की वास्तविक स्थिति और उनकी कार्यक्षमता को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि कॉलोनियों में कैमरे लगाने के बाद संबंधित विभाग की जिम्मेदारी केवल उन्हें स्थापित करने तक सीमित नहीं है। समय पर कैमरों की जांच, खराब उपकरणों की मरम्मत और फुटेज की निगरानी भी जरूरी है। यदि किसी वारदात के बाद कैमरे की फुटेज ही उपलब्ध नहीं होती तो ऐसी व्यवस्था का आम लोगों को क्या लाभ मिलेगा।
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कैमरे लगे, सुरक्षा का भरोसा नहीं कॉलोनियों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के बावजूद सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। कई कैमरे खराब पड़े हैं तो कुछ की दिशा सही नहीं है। विभाग को केवल कैमरे लगाने के बजाय उनकी नियमित निगरानी भी सुनिश्चित करनी चाहिए।
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- मोहन झा शिव विहार
घटना के समय नहीं मिलती फुटेज सीसीटीवी कैमरे लगाने का मकसद वारदात के समय आरोपियों की पहचान करना है, लेकिन जरूरत पड़ने पर ही कैमरों की खराब स्थिति सामने आती है। ऐसे में कैमरे लगाने पर खर्च की गई राशि का कोई महत्व नहीं रह जाता।
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-नवीन शर्मा शाहदरा