दिल्ली में जर्जर इमारतों का कहर: यहां हर रोज ढहती हैं एक से ज्यादा इमारतें, चार साल में 98 लोगों की हुई मौत

सर्वे के 15 लाख जारी नहीं किए तो सैदुल्लाजाब में इमारत गिरने के कारणों का नहीं लगा पता

दिल्ली में किसी बड़े हादसे के बाद इमारत गिरने के कारणों का पता लगाने के लिए अक्सर आईआईटी से तकनीकी सर्वे कराया जाता है। बीते कुछ महीन पहले सैदुल्लाजाब इलाके में हुए हादसे में आईआईटी दिल्ली को सर्वे करना है। इसके लिए संस्थान ने दिल्ली पुलिस को पत्र भेजकर करीब 15 लाख रुपये फीस मांगी है, लेकिन अभी तक रकम जारी नहीं की गई है। दक्षिण जिला पुलिस ने इसके लिए दिल्ली पुलिस मुख्यालय को पत्र लिखा है। मामलों से जुड़े जानकारों का कहना है कि मुख्यालय से केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा और मंजूरी मिलने के बाद फीस जारी होने पर सर्वे कराया जाएगा। फिलहाल संस्थान को सर्वे कराने के लिए जिस रकम की जरूरत है, उसे सरकार ने अब तक जारी नहीं किया।