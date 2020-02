दिल्ली हिंसा के विरोध में सीएम आवास के बाहर जुटे जामिया के पूर्व छात्र, दिल्ली पुलिस ने खदेड़ा

दिल्ली हिंसा के विरोध में जामिया के पूर्व छात्र देर रात सीएम आवास के बाहर जुटे और नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी छात्रों ने हिंसा में संलिप्त दोषियों के खिलाफ कार्रवाई व जल्द से जल्द शांति बहाली की मांग उठाई। पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल कर उन्हें मौके से खदेड़ दिया।

Delhi: Police disperse the people who had gathered outside Chief Minister Arvind Kejriwal's residence demanding action against #DelhiViolence and seeking restoration of peace. https://t.co/NWz03HQkQT pic.twitter.com/ybGwIw0cqo