Delhi NCR News: दिल्ली स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

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पहले दिन अंडर-19 बालिका वर्ग में गोला फेंक में दीपिका ने पहला स्थान हासिल किया। सृष्टि त्रिपाठी दूसरे और अविश्का यादव तीसरे स्थान पर रहीं। ऊंची कूद में ज्योति कुमारी ने स्वर्ण, तनिष्का ने रजत और कंगना ने कांस्य पदक जीता। वहीं, 1500 मीटर दौड़ में रोली देवी ने बाजी मारी। प्रिंसी दूसरे और अफसाना तीसरे स्थान पर रहीं।इस दौरान डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स एस सुनील, ओलंपिक पदक विजेता रवि दहिया, अर्जुन पुरस्कार एवं ओलंपिक पदक विजेता शरद कुमार और अर्जुन पुरस्कार एथलीट आशा अग्रवाल मौजूद रहीं। चैंपियनशिप के इंचार्ज मुकेश वत्स ने अतिथियों का स्वागत किया। अतिथियों ने विजेता खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया और बेहतर प्रदर्शन के लिए उनका उत्साहवर्धन किया। संवाद