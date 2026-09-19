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दक्षिण दिल्ली: खाना पकाने को लेकर हुए झगड़े के बाद पति ने पत्नी की गोली मारी, मौके पर ही मौत; आरोपी गिरफ्त में

Sat, 19 Sep 2026 01:40 AM IST
दुष्यंत शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sat, 19 Sep 2026 01:40 AM IST
सार

आरोपी ने कथित तौर पर पड़ोसियों को यह कहकर गुमराह करने की कोशिश की कि उसकी पत्नी पूनम ने खुद को गोली मार ली है, लेकिन स्थानीय लोगों को शक हुआ और उन्होंने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।

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Man shoots wife dead after spat over cooking in south Delhi
demo - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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शुक्रवार शाम दिल्ली के तिगड़ी इलाके में एक घर में सब्जी पकाने को लेकर हुए झगड़े के बाद 31 साल की महिला की उसके पति ने कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान कमलेश के तौर पर हुई है। उसने कथित तौर पर पड़ोसियों को यह कहकर गुमराह करने की कोशिश की कि उसकी पत्नी पूनम ने खुद को गोली मार ली है, लेकिन स्थानीय लोगों को शक हुआ और उन्होंने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।

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पुलिस ने बताया कि यह घटना शाम करीब 7 बजे संगम विहार के तिगरी इलाके में दंपति के घर पर हुई। कमलेश और पूनम के बीच सब्ज़ी बनाने को लेकर कथित तौर पर बहस हुई, जिसके बाद झगड़ा बढ़ गया और उसने कथित तौर पर उसे गोली मार दी। पुलिस ने बताया कि पूनम की मौके पर ही मौत हो गई।
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घटना के बाद, इलाके के लोगों ने घर के अंदर से तेज आवाज सुनी और दरवाजा खटखटाया। कमलेश ने कथित तौर पर कुछ देर तक दरवाजा नहीं खोला। घर के अंदर मौजूद दंपती के तीनों बच्चों के रोने की आवाज भी सुनाई दी, जिसके बाद लोगों ने उससे दरवाजा खोलने के लिए कहा।
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कमलेश ने कथित तौर पर घर से निकलने की कोशिश की और पड़ोसियों से कहा कि पूनम ने खुद को गोली मार ली है। हालांकि, कमलेश की बात पर शक होने पर पड़ोसियों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बताया कि महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और आगे की जांच चल रही है।

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