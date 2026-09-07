Delhi NCR News: जवानों संग 50 पौधे लगाए

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संस्था अध्यक्ष रमेश गुप्ता ने कहा कि प्रकृति को संरक्षित करके ही हम सुरक्षित रह सकते हैं। महासचिव जगदीश सहगल ने बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं को प्रकृति से खिलवाड़ का नतीजा बताते हुए पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया। संवाद

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पूर्वी दिल्ली। आओ एक पौधा अपनों के लिए लगाएं स्लोगन के साथ एक निजी संस्था ने भारतीय सेना के जवानों के साथ यमुना घाट पर पौधारोपण किया। कार्यक्रम में करीब 50 पौधे लगाए गए और लोगों ने उनकी देखरेख की जिम्मेदारी ली।