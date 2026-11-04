फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Plans for solar energy on 100,000 rooftops in Delhi

Delhi NCR News: एक लाख से अधिक लोगों ने रूफटॉप सोलर के लिए कराया पंजीकरण

Wed, 04 Nov 2026 07:52 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 07:52 PM IST
विज्ञापन
तीन किलोवाट तक के सोलर सिस्टम मुफ्त लगवा रही सरकार, अधिक क्षमता वाले संयंत्रों पर 1.56 लाख रुपये तक मिलेगी सब्सिडी
विज्ञापन


अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
दिल्ली में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक लाख से अधिक लोगों ने अपने घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगवाने के लिए पंजीकरण कराया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को भारत मंडपम में आयोजित भारत रिन्यूएबल एनर्जी समिट एवं एक्सपो के सोलर प्लेनरी सत्र में यह जानकारी दी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार तीन किलोवाट तक की क्षमता वाले रूफटॉप सोलर सिस्टम मुफ्त लगवा रही है। वहीं, इससे अधिक क्षमता के सिस्टम लगाने पर 1.56 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है। सरकार का लक्ष्य राजधानी की हर छत को सौर ऊर्जा का स्रोत बनाना है, ताकि लोगों को बिजली बिल में राहत मिले और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा सके।
विज्ञापन

सीएम ने कहा कि एक लाख से अधिक लोगों का पंजीकरण कराना दर्शाता है कि दिल्लीवासियों में सौर ऊर्जा के प्रति जागरूकता और भरोसा बढ़ रहा है। सरकार चाहती है कि सौर ऊर्जा केवल तकनीकी पहल तक सीमित न रहे, बल्कि हर परिवार की जीवनशैली का हिस्सा बने।
विज्ञापन
विज्ञापन

पीएम सूर्य घर योजना ने पकड़ी रफ्तार
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और दिल्ली सरकार भी केंद्र के साथ मिलकर इस दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश के लिए उदाहरण बनाने का लक्ष्य है। ऊर्जा आत्मनिर्भरता, पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा का विस्तार सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी भी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed