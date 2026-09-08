Delhi NCR News: दिल्ली में 500 से ज्यादा लोगों ने मनाया स्पाइनल कॉर्ड इंजरी डे
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 06:55 PM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 06:55 PM IST
विज्ञापन
- व्हीलचेयर रैली में 350 लोग हुए शामिल
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी डे और राष्ट्रीय चोट रोकथाम सप्ताह को दिल्ली में बड़ी संख्या में लोगों ने मनाया। इस दौरान 500 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें 100 से ज्यादा व्हीलचेयर यूजर्स भी शामिल थे। इसमें खालसा कॉलेज से सेंट स्टीफंस कॉलेज तक रैली निकली, जिसमें 350 से ज्यादा लोग शामिल हुए। इसका उद्देश्य चोट से बचाव और सबको साथ लेकर चलने का संदेश देना रहा। साथ ही, एनसीडीसी ऑडिटोरियम में हेल्थ चेक-अप कैंप, व्हीलचेयर टेबल टेनिस, रेस और डांस जैसे कार्यक्रम हुए। इसका आयोजन स्वास्थ्य मंत्रालय के डीजीएचएस ने 22 संस्थाओं के साथ मिलकर किया। वहीं, बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट ने मेडिकल सपोर्ट दिया। बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट के डॉ. हरविंदर सिंह छाबड़ा ने कहा कि ज्यादातर स्पाइनल इंजरी को जागरूकता से रोका जा सकता है। चोट लगने पर समय पर इलाज और रिहैबिलिटेशन से लोग फिर से आत्मनिर्भर बन सकते हैं।
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी डे और राष्ट्रीय चोट रोकथाम सप्ताह को दिल्ली में बड़ी संख्या में लोगों ने मनाया। इस दौरान 500 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें 100 से ज्यादा व्हीलचेयर यूजर्स भी शामिल थे। इसमें खालसा कॉलेज से सेंट स्टीफंस कॉलेज तक रैली निकली, जिसमें 350 से ज्यादा लोग शामिल हुए। इसका उद्देश्य चोट से बचाव और सबको साथ लेकर चलने का संदेश देना रहा। साथ ही, एनसीडीसी ऑडिटोरियम में हेल्थ चेक-अप कैंप, व्हीलचेयर टेबल टेनिस, रेस और डांस जैसे कार्यक्रम हुए। इसका आयोजन स्वास्थ्य मंत्रालय के डीजीएचएस ने 22 संस्थाओं के साथ मिलकर किया। वहीं, बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट ने मेडिकल सपोर्ट दिया। बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट के डॉ. हरविंदर सिंह छाबड़ा ने कहा कि ज्यादातर स्पाइनल इंजरी को जागरूकता से रोका जा सकता है। चोट लगने पर समय पर इलाज और रिहैबिलिटेशन से लोग फिर से आत्मनिर्भर बन सकते हैं।