Delhi NCR News: नंगली डेयरी से साफ होगी गंदगी, पक्की होंगी नालियां

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अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। नंगली डेयरी की खराब सड़कों की जल्द मरम्मत होगी और गलियों की सफाई व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। निगम में नेता सदन जय भगवान यादव ने बुधवार को नजफगढ़ जोन के वार्ड 124 का निरीक्षण कर अधिकारियों को कच्ची नालियां पक्की कराने और टूटी सड़कों की मरम्मत के निर्देश दिए। उन्होंने खुले में पड़े मृत पशुओं और कूड़े को तत्काल हटाने को कहा। डेयरी क्षेत्र में गोबर के समय पर निपटारे के लिए पर्याप्त मशीनरी व कर्मचारियों की तैनाती के निर्देश दिए गए। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई और अन्य एजेंसियों के साथ निगरानी बढ़ाने को भी कहा। निगम प्राथमिक विद्यालय में पेयजल और शौचालय व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए।



गोबर निपटाने को मशीनरी और कर्मचारी तैनात होंगे