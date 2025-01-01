दिल्ली नगर निगम: 15 लाख की घूस लेते एमसीडी अफसर समेत तीन गिरफ्तार, अपने ही पूर्व कर्मचारी से भी मांगी रिश्वत

सीबीआई ने बुधवार को 15 लाख रुपये की कथित रिश्वतखोरी के मामले में दिल्ली नगर निगम के एक अधिकारी समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने बताया कि एक एमसीडी इंस्पेक्टर और अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने के बाद यह कार्रवाई की। उन पर आरोप था कि वे संबंधित टेंडर की अवधि खत्म होने के बाद भी बिलबोर्ड, होर्डिंग और एलईडी डिस्प्ले लगाने और दिखाने की इजाज़त देने के बदले रिश्वत ले रहे थे।

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सीबीई प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि आरोपियों ने कथित तौर पर मोटी अवैध रकम के बदले तय संख्या से ज्यादा बिलबोर्ड लगाने या दिखाने की इजाजत दी थी। अधिकारियों ने बताया कि मामला दर्ज करने के बाद सीबीआई ने बुधवार को जाल बिछाया और निगम के साउथ और नजफगढ़ जोन के एडवरटाइजमेंट डिपार्टमेंट के सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और 'नक्स क्रिएटर्स प्राइवेट लिमिटेड' से जुड़े दो लोगों को गिरफ्तार किया। ये लोग कथित तौर पर 15 लाख रुपये की रिश्वत का लेन-देन कर रहे थे।जिस नगर निगम में करीब तीन दशक से अधिक समय तक कर्मचारी के तौर पर सेवा दी, उसी एमसीडी से सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले पेंशन फंड के लिए पूर्व सफाई कर्मचारी को कथित तौर पर रिश्वत मांगने का सामना करना पड़ा। पेंशन फंड जारी करने के एवज में 70 हजार रुपये मांगने के आरोप में भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने एमसीडी शाहदरा दक्षिण जोन के डीलिंग असिस्टेंट संजय को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। कार्रवाई पतपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र स्थित एमसीडी कार्यालय परिसर में की गई।एसीबी के मुताबिक, शिकायतकर्ता जितेंद्र के पिता शैलेख चंद एमसीडी में सफाई कर्मचारी के तौर पर कार्यरत थे और 30 सितंबर 2024 को सेवानिवृत्त हुए थे। सेवानिवृत्ति के बाद उनके पेंशन फंड की राशि जारी नहीं हुई थी। इसे लेकर शिकायतकर्ता अपने पिता के साथ कई बार शाहदरा दक्षिण जोन कार्यालय के चक्कर लगा चुका थे। आरोप लगाया गया कि पेंशन फंड जारी करने का काम देख रहे डीलिंग असिस्टेंट संजय ने रिश्वत की मांग की। शिकायतकर्ता के अनुसार, वह पहले भी आरोपी को अलग-अलग मौकों पर कुछ रकम दे चुका था। एसीबी की प्रेस विज्ञप्ति में शिकायतकर्ता के हवाले से करीब 70 हजार रुपये पहले दिए जाने की बात कही गई है। इसके बावजूद पेंशन फंड जारी नहीं किया गया।इसके बाद आरोपी ने फिर 70 हजार रुपये की मांग की। उसने शिकायतकर्ता से पहली किस्त के तौर पर 20 हजार रुपये देने को कहा। शिकायतकर्ता ने 14 सितंबर को एसीबी में इसकी शिकायत की। 14 सितंबर की शाम करीब 4:40 बजे एसीबी की टीम शिकायतकर्ता और पंच गवाह के साथ एमसीडी के दक्षिण जोन कार्यालय परिसर पहुंची। एसीबी के मुताबिक, निर्धारित स्थान पर आरोपी संजय ने शिकायतकर्ता से रिश्वत की रकम मांगी और 10 हजार रुपये स्वीकार किए। इसके तत्काल बाद एसीबी टीम ने उसे पकड़ लिया। मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।