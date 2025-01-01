Delhi NCR News: बप्पा को चढ़ रहा घर का भोग, बाजार की मिठाइयों से बढ़ी दूरी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 12:36 AM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 12:36 AM IST
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पूर्वी दिल्ली। गणेश उत्सव के दूसरे दिन श्रद्धालु पूजा-अर्चना और भोग अर्पण में जुटे रहे। इस बार बाजार की मिठाइयों के बजाय बड़ी संख्या में परिवार घर पर तैयार मोदक, लड्डू और पारंपरिक प्रसाद को प्राथमिकता दे रहे हैं।
लक्ष्मी नगर, शाहदरा, कृष्णा नगर, भजनपुरा और आसपास के इलाकों में सुबह से ही भोग बनाने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। महिलाओं और युवाओं ने नारियल, गुड़, बेसन और सूखे मेवों से कई प्रकार के प्रसाद बनाकर गणपति को अर्पित किए। श्रद्धालुओं का कहना है कि घर का प्रसाद शुद्धता और पारंपरिक स्वाद से जुड़ा होता है। आरती और गणपति बप्पा मोरया के जयकारों के बीच लोगों ने सुख-समृद्धि की प्रार्थना की। मिठाई कारोबारी हेमंत ने बताया कि घरों में प्रसाद बनाने की प्रवृत्ति बढ़ने से तैयार मिठाइयों की मांग कम रही। संवाद
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लक्ष्मी नगर, शाहदरा, कृष्णा नगर, भजनपुरा और आसपास के इलाकों में सुबह से ही भोग बनाने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। महिलाओं और युवाओं ने नारियल, गुड़, बेसन और सूखे मेवों से कई प्रकार के प्रसाद बनाकर गणपति को अर्पित किए। श्रद्धालुओं का कहना है कि घर का प्रसाद शुद्धता और पारंपरिक स्वाद से जुड़ा होता है। आरती और गणपति बप्पा मोरया के जयकारों के बीच लोगों ने सुख-समृद्धि की प्रार्थना की। मिठाई कारोबारी हेमंत ने बताया कि घरों में प्रसाद बनाने की प्रवृत्ति बढ़ने से तैयार मिठाइयों की मांग कम रही। संवाद
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