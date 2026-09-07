Delhi NCR News: दिल्ली चिड़ियाघर में 300 से अधिक पेंटेड स्टॉर्क ने बनाए घोंसले

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चिड़ियाघर में पक्षी, तितली व ड्रैगनफ्लाई भ्रमण आयोजित हुआ, जिसमें 44 प्रजातियों के 700 से अधिक पक्षी, चार प्रजातियों की तितलियां, एक ड्रैगनफ्लाई व एक डैम्सलफ्लाई दर्ज की गईं। निदेशक डॉ. संजीत कुमार ने कहा कि इससे जैव विविधता के दस्तावेजीकरण व संरक्षण के प्रति रुचि बढ़ती है। विशेषज्ञ सीबी मौर्य ने पारिस्थितिकी व व्यवहार की जानकारी दी। संवाद

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नई दिल्ली। दिल्ली चिड़ियाघर में इन दिनों 300 से अधिक पेंटेड स्टॉर्क पहुंचे हैं। अगस्त के दूसरे सप्ताह से इन्होंने तालाब के पास पेड़ों पर घोंसले बनाने शुरू कर दिए हैं, जिसे चिड़ियाघर के बेहतर पारिस्थितिक वातावरण का संकेत माना जा रहा है।