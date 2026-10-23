Delhi NCR News: सेप्टिक टैंक में जहरीली गैस से एक की मौत, तीन बेहोश

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-पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कीसंवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्ली। कुतुब विहार में निर्माणाधीन मकान के बेसमेंट में बने सेप्टिक टैंक में जहरीली गैस के चलते एक ठेकेदार मदन की मौत हो गई, जबकि तीन लोग इसकी चपेट में आकर बेहोश हो गए। बुधवार को छावला क्षेत्र के इस मकान में पहले मजदूर विनोद टैंक के अंदर उतरे, उसके बाद ठेकेदार मदन पंडित भी लेंटर की शटरिंग खोलने नीचे गए। कुछ दिन पहले बंद किए गए इस टैंक में बनी जहरीली गैस ने दोनों को बेहोश कर दिया। जब उनकी सुगबुगाहट बंद हो गई तो मकान मालिक विरेन्द्र सिंह के दोनों बेटे सुरेन्द्र और चन्द्रशेखर बचाव के लिए टैंक में कूदे। दोनों ने मदन और विनोद को बाहर खींचा, लेकिन खुद भी गैस की चपेट में आ गए। आनन-फानन में चारों को इंदिरा गांधी अस्पताल पहुंचाया गया। वहां 38 वर्षीय मदन पंडित को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। विनोद, सुरेन्द्र और चन्द्रशेखर इलाज के बाद खतरे से अब बाहर हैं। मदन गोयला डेयरी में पत्नी और दो बेटों के साथ रहते थे। वह मूलरूप से बिहार के रहने वाले हैं।