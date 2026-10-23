अगले नौ दिन संकट: दिल्ली-एनसीआर की हवा फिर जहरीली, एक्यूआई 200 पार; प्रदूषण में गुरुग्राम का योगदान सबसे अधिक

प्रदूषण में परिवहन क्षेत्र की सबसे बड़ी हिस्सेदारी

आईआईटीएम पुणे के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली के प्रदूषण में परिवहन क्षेत्र की हिस्सेदारी 20.3 प्रतिशत रही। इसके बाद आवासीय स्रोतों का योगदान 5.2 प्रतिशत, पराली जलाने का 5.1 प्रतिशत और उद्योगों का 4.2 प्रतिशत रहा। निर्माण गतिविधियों से 2.6 प्रतिशत, ऊर्जा क्षेत्र से दो प्रतिशत, कचरा जलाने से 1.8 प्रतिशत और सड़क की धूल से 1.4 प्रतिशत प्रदूषण दर्ज किया गया।



एनसीआर के जिलों में गुरुग्राम का योगदान सबसे अधिक 8.8 प्रतिशत रहा। झज्जर 6.1 प्रतिशत और गौतमबुद्ध नगर 4.7 प्रतिशत के साथ अगले स्थानों पर रहे। गाजियाबाद का योगदान 3.7 प्रतिशत और फरीदाबाद का 3.3 प्रतिशत दर्ज किया गया।