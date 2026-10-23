दिल्ली एसआईआर: वोटर लिस्ट में नाम जांच लें, दावे के लिए सिर्फ अब इतने दिन, जानिए क्या है आखिरी तारीख

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार, विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत 33 लाख मामलों में से करीब 29.50 लाख का निपटारा हो चुका है। शेष मामलों में दस्तावेज का सत्यापन जारी है। दावा-आपत्ति अवधि शुरू होने के बाद 2,50,754 फॉर्म-6 प्राप्त हुए हैं। प्रारूप सूची प्रकाशित होने से पहले भी 2,12,400 फॉर्म-6 मिले थे। इन आवेदनों का निपटारा 30 नवंबर तक किया जाएगा। निर्वाचन कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि आवेदन जमा करना ही नाम जुड़ने की अंतिम पुष्टि नहीं है। इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत जांच की जाएगी।