Nuh News: स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, बनेंगे नए स्वास्थ्य केंद्र

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नूंह। जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए विभिन्न परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। पुराने सीएचसी परिसर में 155.49 करोड़ रुपये की लागत से 100 बेड के जिला सामान्य अस्पताल का निर्माण होगा। वहीं अडबर, छारोड़ा, कंकर खेड़ी, नई, सिरोली और इंडरी में लाखों रुपये की लागत से नए उप-स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाएंगे। पढ़ेनी और पिनगवां में बीपीएचयू भवनों का निर्माण भी किया जाएगा। जलालपुर फिरोजपुर, कोलगांव और खवाजली कलां में नए उप-स्वास्थ्य केंद्र खोलने को सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। इससे ग्रामीणों को गांव के नजदीक प्राथमिक उपचार, जांच, टीकाकरण और मातृ-शिशु स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। संवाद