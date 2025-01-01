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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Nuh News ›   Elderly person attacked with sticks and clubs after intruders entered his home; case registered against 10 people.

Nuh News: बुजुर्ग के घर में घुसकर लाठी-डंडों से हमला, 10 लोगों पर केस दर्ज

Mon, 16 Nov 2026 12:17 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 12:17 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
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पुन्हाना। गांव बादली में पुरानी रंजिश के चलते एक बुजुर्ग के घर में घुसकर लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला किया गया। इस हमले में बुजुर्ग सहित परिवार के कई सदस्य घायल हो गए, जिन्हें पुन्हाना के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर गांव के 10 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।



गांव बादली निवासी मनीष ने पुलिस को बताया कि गांव में आपसी रंजिश और गुटबाजी चल रही है। 4 अक्तूबर की शाम करीब छह बजे वह अपने ताऊ इलियास के घर पर परिवार के साथ बैठे थे। इसी दौरान इरफान, मोहम्मद, साहिल, जुनैद, साकिब, मुनफैद, नब्बू, वाहिद, रकीब और सगीर सहित अन्य लोग लाठी-डंडे और फरसे लेकर वहां पहुंचे। आरोप है कि सभी ने घर में घुसकर परिवार के सदस्यों पर हमला कर दिया। हमले में कई लोगों को चोटें आईं और जान से मारने की धमकी भी दी गई। घायलों को पुन्हाना के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां आरोपियों ने फिर विवाद करने का प्रयास किया। डायल 112 पर सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, तब आरोपी फरार हो गए।
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पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, घायलों की मेडिकल रिपोर्ट और एक्सरे जांच में कुछ लोगों को फ्रैक्चर सहित अन्य चोटों की पुष्टि हुई है। पुन्हाना थाना पुलिस ने दस नामजद आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है।
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