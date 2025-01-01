Nuh News: दहेज प्रताड़ना और मारपीट का आरोप, पति समेत 11 लोगों पर केस दर्ज

पुन्हाना। पुन्हाना सदर थाना पुलिस ने एक विवाहिता की शिकायत पर उसके पति समेत 11 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। विवाहिता ने दहेज प्रताड़ना, मारपीट, छेड़छाड़, जान से मारने की धमकी और धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।पीड़ित महिला ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी 11 मार्च 2023 को नूंह निवासी अजीम उर्फ बोना से हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग उसे प्रताड़ित कर रहे थे। आरोप है कि पति और अन्य ससुराल सदस्य उसके साथ मारपीट करते और मानसिक रूप से परेशान करते थे। विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी जाती थी। विवाहिता ने यह भी आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष के लोग उसे घर से निकालने की धमकी देते थे। एक बार पति ने उस पर कुल्हाड़ी से हमला करने का प्रयास किया, लेकिन उसने अपना बचाव कर लिया। पीड़िता ने परिवार के अन्य सदस्यों पर भी परेशान करने और अभद्र व्यवहार के आरोप लगाए हैं। उसने अपने स्त्रीधन और चांदी के आभूषण सहित अन्य सामान वापस दिलाने की मांग की है। महिला का आरोप है कि इस मामले में पहले भी शिकायत दी गई थी, जिसके बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से काउंसिलिंग का प्रयास हुआ पर समाधान नहीं निकला। जांच अधिकारी ममता ने बताया कि केस दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है।