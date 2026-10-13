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दिल्ली में एनएसयूआई का प्रदर्शन: सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की, कहा- आगे भी लड़ाई रहेगी जारी

Tue, 13 Oct 2026 04:08 PM IST
Akash Dubey पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: Akash Dubey Updated Tue, 13 Oct 2026 04:08 PM IST
सार

एनएसयूआई ने मंगलवार को राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर प्रदर्शन किया। उन्होंने चुनावी अनियमितताओं पर सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की। विनोद जाखड़ हिरासत में लिए गए। संगठन आंदोलन जारी रखेगा।

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NSUI stages protest against CEC at Connaught Place
NSUI Protest - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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कांग्रेस की छात्र इकाई नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) ने मंगलवार को राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के तत्काल इस्तीफे की मांग को लेकर किया गया। छात्र संगठन ने चुनावी अनियमितताओं के आरोपों को लेकर यह मांग उठाई।

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एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने इस प्रदर्शन का नेतृत्व किया। छात्र संगठन द्वारा जारी बयान के अनुसार, जाखड़ को सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ हिरासत में लिया गया। प्रदर्शनकारी राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के गेट सात पर जमा हुए थे। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारे लगाए। जंतर-मंतर के पास स्थित कनॉट प्लेस में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। जाखड़ ने आरोप लगाया कि अधिकारी शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को रोकने के लिए बल का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि छात्र कार्यकर्ताओं की हिरासत से चुनाव आयोग से जवाबदेही की उनकी मांग खामोश नहीं होगी।

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आंदोलन जारी रहेगा
एनएसयूआई के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रवि हनुमान पांडे ने कार्यकर्ताओं की हिरासत की निंदा की। उन्होंने कहा कि "वोट चोरी" के खिलाफ संगठन का आंदोलन तब तक तेज होता रहेगा, जब तक कुमार इस्तीफा नहीं दे देते। संगठन ने बताया कि वह चुनावी पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर अपनी चिंताएं उठाना जारी रखेगा। यह सब शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीकों से किया जाएगा।
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