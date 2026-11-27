विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

शनि पाथौलीनई दिल्ली। राजधानी दिल्ली से चलने वाली और यहां से गुजरने वाली वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के रखरखाव के लिए रेलवे अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित करने जा रहा है। इसके तहत बिजवासन रेलवे स्टेशन पर 242 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक रखरखाव सह कार्यशाला डिपो बनाया जाएगा।कार्यशाला डिपो में ट्रेनों की नियमित जांच, तकनीकी खराबियों की पहचान और मरम्मत के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध होंगी। साथ ही कर्मचारियों को नई तकनीक का प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण विद्यालय और सिम्युलेटर भी स्थापित किए जाएंगे। इससे वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के सुरक्षित और सुचारु संचालन के लिए दिल्ली में ही मजबूत तकनीकी ढांचा तैयार हो सकेगा।रेलवे ने परियोजना के निर्माण के लिए निविदा जारी कर दी है। इसका काम इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) आधार पर कराया जाएगा। निर्माण पूरा करने के लिए 30 महीने की समयसीमा तय की गई है। इसके तहत बिजवासन में मौजूदा रखरखाव ढांचे को विकसित कर आधुनिक कार्यशाला और डिपो के रूप में तैयार किया जाएगा।लंबी दूरी की ट्रेनों के लिए विशेष इंतजामवंदे भारत स्लीपर ट्रेनें लंबी दूरी की यात्रा को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही हैं। इनमें यात्रियों को रातभर सफर के दौरान सोने की सुविधा मिलेगी। इन ट्रेनों में आधुनिक विद्युत प्रणालियों और तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल होगा। ऐसे में इनके रखरखाव के लिए सामान्य यात्री ट्रेनों से अलग विशेषज्ञता और सुविधाओं की जरूरत होगी। बिजवासन डिपो में इसी को ध्यान में रखते हुए विशेष कार्यस्थल बनाए जाएंगे। यहां ट्रेन के विभिन्न तकनीकी उपकरणों की जांच और मरम्मत की जा सकेगी। खराबी आने पर संबंधित उपकरण की पहचान कर उसे दुरुस्त करने की सुविधा भी होगी। इससे ट्रेनों को लंबे समय तक मरम्मत के लिए खड़ा रखने की जरूरत कम हो सकती है।सिम्युलेटर से प्रशिक्षित होंगे कर्मचारीडिपो की एक प्रमुख विशेषता कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी। इसके लिए प्रशिक्षण विद्यालय के साथ सिम्युलेटर भी लगाए जाएंगे। इनके माध्यम से कर्मचारियों को वास्तविक परिचालन जैसी परिस्थितियों में प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। उन्हें आधुनिक प्रणालियों के संचालन, उपकरणों की जांच और तकनीकी खराबियों की पहचान करने का व्यावहारिक अनुभव मिलेगा। नई पीढ़ी की ट्रेनों में इस्तेमाल होने वाली तकनीक को देखते हुए कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाना जरूरी है। इससे रखरखाव का काम बेहतर तरीके से करने और मानवीय चूक की आशंका कम करने में मदद मिलेगी।बिजली, पानी और अग्निशमन की सुविधाएं भी विकसित होंगीपरियोजना में कार्यशाला के संचालन के लिए जरूरी आधारभूत ढांचे का निर्माण भी शामिल है। इसके तहत कार्यशाला शेड, कार्यालय भवन, प्रशिक्षण विद्यालय और शौचालय खंड बनाए जाएंगे। परिसर में विद्युत उपकेंद्र, जलापूर्ति, सीवरेज और वर्षा जल निकासी की व्यवस्था होगी। इसके अलावा अग्निशमन प्रणाली और ओवरहेड विद्युत उपकरणों से जुड़ी तकनीकी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी।-फिलहाल दिल्ली से वाराणसी के लिए वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का संचालन हो रहा है। इसके अलावा कई वंदे भारत ट्रेनें दिल्ली से होकर गुजरती हैं। ऐसे में बिजवासन में बनने वाला डिपो इन ट्रेनों के रखरखाव की जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभा सकता है। नियमित जांच और समय पर मरम्मत से ट्रेनों की उपलब्धता बेहतर बनाए रखने के साथ तकनीकी खराबियों के कारण परिचालन प्रभावित होने की आशंका भी कम होगी।