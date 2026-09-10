Noida News: बात नहीं मानने पर युवती को तेजाब से हमले की धमकी

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नोएडा। सोशल मीडिया पर हुई दोस्ती के बाद शिमला की युवती को दिल्ली से नोएडा लाने और तेजाब डालकर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। आरोप है कि सेक्टर-71 क्षेत्र में युवक ने युवती पर अपनी बात मानने के लिए दबाव बनाया। विरोध करने पर उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। पीड़िता के पिता की शिकायत पर कोतवाली फेज थ्री पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। शिमला निवासी युवती की इंस्टाग्राम के जरिये नोएडा के एक युवक से पहचान हुई थी। सोशल मीडिया पर बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ने के साथ दोनों के बीच जान-पहचान बढ़ी। आरोप है कि एक सितंबर को युवक युवती को दिल्ली से नोएडा लेकर आया। इसके बाद दोनों सेक्टर-71 क्षेत्र में पहुंचे। पीड़िता के पिता का आरोप है कि सेक्टर-71 में किसी बात को लेकर युवक ने उनकी बेटी पर दबाव बनाया। युवती ने उसकी बात मानने से इन्कार किया तो आरोपी ने उसे तेजाब डालने और जान से मारने की धमकी दी। धमकी मिलने के बाद युवती काफी डर गई और उसने घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी। कोतवाली प्रभारी सुभाष चंद्र ने बताया कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। ब्यूरो

इंस्टा पर शिमला निवासी युवती की नोएडा के युवक से हुई थी दोस्ती