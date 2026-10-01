Noida News: ओडीओपी योजना में 3 तक कर सकते है आवेदन

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ग्रेटर नोएडा। एक जनपद एक उत्पाद (ओडीओपी) प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना में तीन सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। उपायुक्त उद्योग पंकज निर्वाण ने बताया कि तीन सितंबर की शाम 5 बजे तक आवेदन के बाद 5 और 6 अक्तूबर को अभ्यर्थियों का साक्षात्कार होगा। जो सुबह 11 बजे से शुरू होंगे। अगर योजना के संबंध में किसी तरह की जानकारी चाहिए तो लोग मोबाइल नंबर 9456671832 पर संपर्क कर सकते हैं। ब्यूरो