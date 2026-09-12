Noida News: सेक्टर-8 और 8डी का विकास कराएगा यीडा

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ग्रेटर नोएडा। नोएडा एयरपोर्ट के नजदीकी वाले दो औद्योगिक सेक्टर 8 और 8डी का विकास अब यीडा शुरू कराएगा। इसके लिए डिजाइन कंसल्टेंट की तलाश प्राधिकरण ने शुरू कर दी है। सीईओ राकेश कुमार सिंह के मुताबिक नियोजन विभाग ने इन दोनों सेक्टरों के लिए डिजाइन डेवलपमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के लिए आरएफपी निकाली हैै। कंसल्टेंट का काम आंतरिक विकास को तय करते हुए सेक्टरों का विकास कराना होगा। 30 सितंबर तक इच्छुक एजेंसी से प्रस्ताव मांगे गए हैं। ब्यूरो