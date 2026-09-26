Noida News: ट्रेड शो में यीडा ने 25 साल की विकास यात्रा प्रदर्शित की

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ग्रेटर नोएडा। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) ने ग्रेटर नोएडा के एक्सपोमार्ट में आयोजित ट्रेड शो में अपना स्टॉल लगाया है। यहां प्राधिकरण की 25 वर्षों की विकास यात्रा और भविष्य की योजनाओं को प्रदर्शित किया गया है। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने इसका उद्घाटन किया। स्टॉल में 2041 मास्टर प्लान, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मॉडल, विभिन्न औद्योगिक पार्कों, प्रस्तावित शहरों और हब की योजनाओं को प्रदर्शित किया गया है। शनिवार को मुख्य कार्यकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने उद्योगपतियों से वार्ता की और यीडा के अध्यक्ष और अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार ने स्टॉल का भ्रमण कर प्रदर्शनी का अवलोकन किया। ब्यूरो