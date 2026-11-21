विज्ञापन

यमुना सिटी (संवाद)। जेवर की 22डी सोसाइटी में आखिरकार गैस पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू हो गया है। सोसाइटी के निवासी कई महीने से गैस पाइपलाइन बिछने का इंतजार कर रहे थे। पाइपलाइन बिछने से लोगों को रसोई गैस सिलिंडर की व्यवस्था करने में होने वाली परेशानियों से राहत मिलेगी। सोसाइटी के निवासियों का कहना है कि अभी तक गैस सिलिंडर खत्म होने पर उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ता था लेकिन अब सोसाइटी में गैस पाइपलाइन बिछने से समस्याओं से छुटकारा मिलने की उम्मीद है। सोसाइटी में कुछ महीने पहले भी गैस की पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू किया गया था लेकिन अब उम्मीद है कि काम पूरा किया जाएगा।