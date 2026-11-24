संवाद न्यूज एजेंसीयमुना सिटी। खेती-किसानी में अब महिलाएं भी पुरुषों से पीछे नहीं हैं। जेवर के गांवों में महिलाएं खेतों में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। फसल की बुवाई से लेकर निराई-गुड़ाई, कटाई और देखभाल तक में उनकी भागीदारी देखने को मिल रही है। घर की जिम्मेदारियों के साथ खेतों में घंटों मेहनत करना जीवन का हिस्सा बन गया है।भुन्नातगा गांव की सुष्मिता, रबूपुरा की सरोजनी, उटरावली की कोमल और म्याना की कंचन खेती के काम में परिवार के पुरुषों का हाथ बटा रही हैं। महिलाओं का कहना सुबह घर का काम निपटाकर खेतों पर पहुंच जाती हैं। वहां फसलों की देखभाल करने के साथ निराई-गुड़ाई और कटाई जैसे कामों में सहयोग करती हैं। खेती के अलावा पशुओं के लिए चारा जुटाने और पशुपालन की जिम्मेदारी भी निभाती हैं। महिलाएं केवल घर के कामकाज तक सीमित नहीं हैं, बल्कि खेतों में भी पुरुषों के साथ बराबर मेहनत कर रही हैं। कई बार खेतों में काम करने के बाद घर लौटकर उन्हें घरेलू जिम्मेदारियां भी संभालनी पड़ती हैं। गन्ने की खेती करने वाले सोनू ने बताया कि खेती में महिलाओं की मेहनत परिवार की आजीविका का अहम हिस्सा है। इसके बावजूद महिलाओं की मेहनत को अक्सर वह पहचान नहीं मिलती, जिसकी वे हकदार हैं।