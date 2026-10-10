Noida News: पत्नी और प्रेमी पर मारपीट कर नकदी-गहने ले जाने का आरोप

ग्रेटर नोएडा। सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र में पत्नी और प्रेमी पर मारपीट का आरोप लगा है। पीड़ित ने पत्नी और उसके परिजनों पर 10 लाख रुपये मांगने, गहने व नकदी ले जाने और रकम नहीं देने पर झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी देने का आरोप लगाया है। शिकायत के आधार पर सूरजपुर कोतवाली पुलिस ने चार नामजद और एक अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक, 27 दिसंबर को महिला दो साल के बेटे को घर पर छोड़कर कथित प्रेमी के साथ चली गई थी। आरोप है कि वह अपने साथ 10 तोले के सोने के आभूषण, दो लाख रुपये और आईफोन भी ले गई। इसके बाद 10 लाख रुपये की मांग की गई। दबाव में एक लाख रुपये ऑनलाइन और दो लाख रुपये नकद दिए गए। आठ मार्च को वह बहन और अन्य लोगों के साथ फ्लैट पर पहुंची और सोने की चार चूड़ियां, मंगलसूत्र, चार अंगूठियां, दस्तावेज आदि ले गई। आरोप है कि उसी रात प्रेमी और तीन अन्य लोगों ने शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की और गला दबाकर जान लेने की कोशिश करने। वहीं, कोतवाली प्रभारी संजय सिंह का कहना है कि प्रकरण संज्ञान में नहीं है।