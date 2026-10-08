Noida News: खेरली गांव के मुख्य मार्ग पर जलभराव

विज्ञापन



। दनकौर-सिकंदराबाद मार्ग पर खेरली गांव के पास एक बार फिर जलभराव की समस्या खड़ी हो गई है। आबादी का पानी मुख्य मार्ग पर जमा होने से वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने मामले की शिकायत स्थानीय विधायक ठाकुर धीरेंद्र सिंह से करते हुए समस्या के समाधान की मांग की है। ग्रामीण ने विधायक को दिए पत्र में बताया कि कुछ वर्ष पूर्व ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की ओर से सड़क के दोनों तरफ नालियों का निर्माण कराया गया था। इसके बाद सड़क पर जलभराव की समस्या से कुछ राहत मिली थी, लेकिन निर्माण के बाद से नालियों की नियमित सफाई नहीं कराई गई।