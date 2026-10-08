फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Waterlogging on the main road of Kherli village.

Noida News: खेरली गांव के मुख्य मार्ग पर जलभराव

Thu, 08 Oct 2026 07:43 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 07:43 PM IST
विज्ञापन
Waterlogging on the main road of Kherli village.
बिलासपुर(संवाद)
विज्ञापन

। दनकौर-सिकंदराबाद मार्ग पर खेरली गांव के पास एक बार फिर जलभराव की समस्या खड़ी हो गई है। आबादी का पानी मुख्य मार्ग पर जमा होने से वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने मामले की शिकायत स्थानीय विधायक ठाकुर धीरेंद्र सिंह से करते हुए समस्या के समाधान की मांग की है। ग्रामीण ने विधायक को दिए पत्र में बताया कि कुछ वर्ष पूर्व ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की ओर से सड़क के दोनों तरफ नालियों का निर्माण कराया गया था। इसके बाद सड़क पर जलभराव की समस्या से कुछ राहत मिली थी, लेकिन निर्माण के बाद से नालियों की नियमित सफाई नहीं कराई गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed