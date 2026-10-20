Noida News: नाली नहीं, सड़कों पर जलभराव

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यमुना सिटी (संवाद)। जेवर क्षेत्र के माचीपुर गांव में नाली नहीं होने से सड़कों पर जलभराव हो रहा है। ग्रामीणों को कीचड़ से होकर गुजरना पड़ रहा है। पहले सड़क का पानी खेतों में चला जाता था, लेकिन किसानों ने रास्ता बंद कर दिया है। इससे निकासी बाधित है। ग्रामीणों ने अधिकारियों से नाली निर्माण और जलनिकासी की स्थायी व्यवस्था कराने की मांग की है।

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