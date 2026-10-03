Noida News: नोएडा में 6 अक्तूबर को दिखेगा वॉलीबॉल का रोमांच

नोएडा (संवाद)। सेक्टर-21ए नोएडा स्टेडियम में 6 से 23 अक्तूबर तक वॉलीबॉल चैंपियंस लीग आयोजित होगी। प्रोफेशनल फ्रेंचाइजी आधारित वॉलीबॉल चैंपियंस लीग (वीसीएल) में 10 टीमें हिस्सा लेंगी। उद्घाटन समारोह में बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद विशेष आकर्षण होंगे। इसके अलावा सेलिब्रिटी प्रस्तुतियां, लाइव परफॉर्मेंस, संगीत, डांस और अन्य मनोरंजन कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। लीग के लिए अगस्त में ट्रायल आयोजित किए गए थे और उनके प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ियों का चयन किया गया। सभी 10 टीमें अलग-अलग शहरों और राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगी।टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगा प्रसारणवॉलीबॉल चैंपियंस लीग को देश और विदेश में बड़े स्तर पर दर्शकों तक पहुंचाने की तैयारी है। लीग का प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क, डीडी स्पोर्ट्स, सोनी लिव और वेव्स ओटीटी पर किया जाएगा। इसके अलावा कई देशों और क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय प्रसारण के जरिए लीग को वैश्विक दर्शकों तक पहुंचाया जाएगा। आयोजकों का लक्ष्य वीसीएल को उच्च स्तर के खेल और मनोरंजन मंच के रूप में स्थापित करना है।