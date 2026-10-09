Noida News: यमुना एक्सप्रेस-वे पर परमिट नियमों की अनदेखी

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राजेश भाटीग्रेटर नोएडा। यमुना एक्सप्रेस-वे पर संचालित स्लीपर बसों में परमिट के नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आया है। आगरा, मथुरा समेत अन्य स्थानों से आने वाली कई बसों का परमिट ग्रेटर नोएडा के जीरो पॉइंट तक होने के बावजूद उनका संचालन परी चौक समेत अन्य स्थानों तक किया जा रहा है। आरोप है कि बस संचालक निर्धारित स्थानों के बजाय एक्सप्रेस-वे पर ही अवैध रूप से सवारियां बैठाते हैं। इससे हादसों का खतरा बना रहता है। बसों में सफर करने के लिए सड़क किनारे खड़े होने वाले यात्रियों की सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं।जीरो पॉइंट के पास सड़क पर खड़ी होती हैं बसेंयमुना एक्सप्रेस-वे के जीरो पॉइंट पर बसों को खड़ा कर सवारियां बैठाने के लिए निर्धारित स्थान बनाया गया है। इसके अलावा एक्सप्रेस-वे पर अन्य स्थानों पर बसें खड़ी कर सवारियां बैठाने के लिए निर्धारित स्टॉपेज नहीं हैं। इसके बावजूद जीरो पॉइंट से करीब 200 मीटर पहले ही कुछ बसें सड़क पर खड़ी कर सवारियां बैठाई जाती हैं। इससे तेज रफ्तार से गुजरने वाले वाहनों के बीच हादसे का खतरा बना रहता है।परमिट की शर्तों का भी उल्लंघनआरोप है कि यमुना एक्सप्रेस-वे पर चलने वाली कई बसों के परमिट में जीरो पॉइंट तक ही संचालन की अनुमति है। इसके बावजूद बसें परी चौक और नोएडा समेत अन्य स्थानों तक पहुंच रही हैं और वहां से भी सवारियां बैठाई जा रही हैं। निर्धारित रूट और परमिट की शर्तों का पालन नहीं होने से परिवहन व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं।-निर्धारित रूट और परमिट की शर्तों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जीरो पॉइंट, परी चौक और जेवर टोल प्लाजा पर जांच की जाएगी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित बस संचालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।उदित नारायण पाण्डेय, एआरटीओ नोएडा