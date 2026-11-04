Noida News: बिजली कटौती से परेशान ग्रामीण

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यमुना सिटी (संवाद)। जेवर क्षेत्र के रबूपुरा, भुन्ना तगा, म्याना समेत कई गांवों में हो रही सात से आठ घंटे की अनियमित बिजली कटौती से ग्रामीण परेशान हैं। समय पर बिजली आपूर्ति नहीं होने के कारण लोगों को रोजमर्रा के कामकाज निपटाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली कटौती का असर बच्चों की पढ़ाई पर भी पड़ रहा है। लंबे समय से बिजली आपूर्ति का कोई निर्धारित समय नहीं है। इससे लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है।