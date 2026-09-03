Noida News: बिजली कटौती और लो-वोल्टेज से ग्रामीण परेशान

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यमुना सिटी (संवाद)। मेंहदीपुर खादर गांव में करीब नौ दिन से बिजली गुल होने से ग्रामीणों को गर्मी में काफी परेशानी हो रही है। रोजमर्रा के काम ठप हो गए हैं। आसपास के कई गांवों में भी बिजली कटौती और लो-वोल्टेज की समस्या बनी हुई है, जिससे बिजली उपकरण ठीक से नहीं चल पाते। रबूपुरा में आठ-आठ घंटे के कट से लोगों के दैनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली की अनियमित आपूर्ति से जरूरी कामों में दिक्कत आ रही है।