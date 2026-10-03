Noida News: काफिले में स्टंटबाजी का वीडियो वायरल, पुलिस जांच में जुटी
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 06:13 PM IST
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फोटो-
संवाद न्यूज एजेंसी
दनकौर। कोतवाली क्षेत्र में गाड़ियों के काफिले के साथ खतरनाक स्टंटबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग चलती गाड़ियों से बाहर निकलकर स्टंट करते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान यातायात नियमों की भी अनदेखी की गई। बताया जा रहा है कि वीडियो बुधवार का है, जो शनिवार को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। सड़क पर इस तरह की स्टंटबाजी से अन्य वाहन चालकों और राहगीरों की सुरक्षा भी प्रभावित हो रही थी। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है। पुलिस के अनुसार वीडियो में दिखाई दे रही गाड़ियों के नंबर के आधार पर स्टंट करने वालों की पहचान की जा रही है। पहचान होने के बाद आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने लोगों से सड़क पर खतरनाक स्टंट नहीं करने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है।
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दनकौर। कोतवाली क्षेत्र में गाड़ियों के काफिले के साथ खतरनाक स्टंटबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग चलती गाड़ियों से बाहर निकलकर स्टंट करते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान यातायात नियमों की भी अनदेखी की गई। बताया जा रहा है कि वीडियो बुधवार का है, जो शनिवार को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। सड़क पर इस तरह की स्टंटबाजी से अन्य वाहन चालकों और राहगीरों की सुरक्षा भी प्रभावित हो रही थी। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है। पुलिस के अनुसार वीडियो में दिखाई दे रही गाड़ियों के नंबर के आधार पर स्टंट करने वालों की पहचान की जा रही है। पहचान होने के बाद आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने लोगों से सड़क पर खतरनाक स्टंट नहीं करने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है।