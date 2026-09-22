वीडियो: ग्रेटर नोएडा में ऑडी और टोयोटा में टक्कर, पलटी कार को लोगों ने किया सीधा, हादसे में कोई नहीं हुआ घायल

ग्रेटर नोएडा की बिसरख कोतवाली क्षेत्र में 130 मीटर रोड पर चारमूर्ति चौराहे के पास सोमवार को ऑडी और टोयोटा कार की टक्कर हो गई। हादसे में ऑडी पलट गई। दुर्घटना के बाद मौके पर जुटे लोगों ने ऑडी को उठाकर सीधा किया। हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। पुलिस ने मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

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