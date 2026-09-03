Noida News: पंचायत सचिवों को दिया प्रशिक्षण

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यमुना सिटी।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के तहत विकास खंड जेवर परिसर में बृहस्पतिवार को ग्राम पंचायत सचिवों और पंचायत सहायकों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में मुख्य रूप से ओएसआर पोर्टल के संचालन और ग्राम पंचायतों के राजस्व स्रोतों में वृद्धि करने के बारे में बताया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य पंचायतों की वित्तीय स्थिति मजबूत करना और ऑनलाइन पोर्टल का सुचारू संचालन सुनिश्चित करना था। उस दौरान सहायक विकास अधिकारी जितेंद्र कुमार सिंह सहित सचिव और सहायक सचिव मौजूद रहे। ब्यूरो

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