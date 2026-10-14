Noida News: प्रमुख मार्गों पर जाम, धीमी रही वाहनों की रफ्तार

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नोएडा (संवाद)। शहर में बुधवार को कई प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रभावित रहा। चिल्ला बॉर्डर से महामाया फ्लाईओवर तक वाहन धीमी गति से चले। वहीं, होशियारपुर से पर्थला की ओर जाने वाले रास्ते पर भी जाम की स्थिति बनी रही। विश्वकर्मा मार्ग पर सेक्टर-59 मेट्रो स्टेशन से मॉडल टाउन तक वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। चिल्ला बॉर्डर से महामाया फ्लाईओवर की ओर जाने वाले मार्ग पर वाहनों का दबाव अधिक रहने से यातायात की रफ्तार धीमी रही। इससे दिल्ली और नोएडा के बीच आवागमन करने वाले लोगों को परेशानी हुई। वहीं, होशियारपुर से पर्थला की ओर जाने वाले मार्ग पर भी वाहन जाम में फंसे रहे। इसके अलावा विश्वकर्मा मार्ग पर सेक्टर-59 मेट्रो स्टेशन से मॉडल टाउन तक यातायात प्रभावित रहा। प्रमुख मार्गों पर वाहनों की धीमी रफ्तार के कारण लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में अतिरिक्त समय लगा। इससे दैनिक आवागमन करने वाले वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा।