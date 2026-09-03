Noida News: जन्माष्टमी पर नोएडा में ट्रैफिक डायवर्जन, पार्किंग से पैदल पहुंचेंगे श्रद्धालु

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वीवीआईपी शिल्प हाट की पार्किंग में खड़े कर सकेंगे वाहनमाई सिटी रिपोर्टरनोएडा। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर शुक्रवार को शहर में यातायात डायवर्जन लागू रहेगा। कई मार्गों पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। सेक्टर-33 स्थित इस्कॉन मंदिर के आसपास एनटीपीसी अंडरपास चौराहे से गिझौड़ चौराहे और गिझौड़ चौक से एनटीपीसी की ओर वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। गिझौड़ से अट्टा अंडरपास की ओर जाने वाले वाहन होशियारपुर तिराहा और समरविला तिराहे होकर जा सकेंगे।मंदिर आने वाले श्रद्धालु एडोबी बिल्डिंग के पास बनाई गई पार्किंग में वाहन खड़ा कर पैदल मंदिर पहुंच सकेंगे। वीवीआईपी वाहनों के लिए सेक्टर-33/34 तिराहे से प्रवेश कर शिल्प हाट की पार्किंग में वाहन खड़े करने की व्यवस्था की गई है।सेक्टर-31-25 चौराहे से सेक्टर-60, 62 और इंदिरापुरम की ओर जाने वाले वाहन स्पाइस मॉल चौराहा, एडोबी चौक और सेक्टर-22, 23, 54 तिराहे होकर गिझौड़ की ओर जा सकेंगे। एलिवेटेड रोड पर यातायात सामान्य रूप से चलता रहेगा, लेकिन इस्कॉन और एनटीपीसी लूप से वाहनों का उतरना-चढ़ना प्रतिबंधित रहेगा। गिझौड़ से इस्कॉन मंदिर और सेक्टर-31-25 चौराहे से गिझौड़ की ओर भी वाहनों की आवाजाही नहीं हो सकेगी।सेक्टर-19 और सेक्टर-2 में भी डायवर्जनसेक्टर-19 स्थित सनातन धर्म मंदिर के आसपास डीएम चौक से राय रेजीडेंसी और टेलीफोन एक्सचेंज की ओर यातायात को स्थिति के अनुसार रोका जाएगा। वहीं, सेक्टर-2 स्थित मंदिर के आसपास संदीप पेपर मिल चौक से गोलचक्कर चौक के बीच भी आवश्यकता के अनुसार वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित की जाएगी।