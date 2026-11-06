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Noida News: दिवाली पर खील-बताशों की परंपरा कायम, बाजार में खरीदारी

Fri, 06 Nov 2026 05:53 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 05:53 PM IST
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Tradition of *kheel-batashe* (puffed rice and sugar drops) continues for Diwali; shopping underway in the markets
ग्रेटर नोएडा (संवाद)। दिवाली पर आधुनिक मिठाइयों और सूखे मेवों के बढ़ते चलन के बावजूद पूजन में खील-बताशों की परंपरा कायम है। बाजार में लोगों ने खील, बताशे, खिलौने और मिट्टी के दीये खूब खरीदे। दुकानदार दीपक कुमार ने बताया कि खील 120 रुपये किलो और बताशे 100 रुपये किलो बिक रहे हैं। दिनभर में 50 से 60 लोग दुकान पर खरीदारी के लिए आ रहे हैं, क्योंकि पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार बिना खील-बताशों के लक्ष्मी पूजन अधूरा लगता है।
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