फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Today, Ram came to my home and captivated my heart.

Noida News: आज राम मेरे घर आए ने मोहा मन

Mon, 02 Nov 2026 08:14 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 08:14 PM IST
विज्ञापन
Today, Ram came to my home and captivated my heart.
नोएडा अरुण विहार सेक्टर 37 में दीपावली पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
नोएडा (संवाद)। दीपावली के अवसर पर सेक्टर-37 अरुण विहार स्थित कम्यूनिटी सेंटर में अभिव्यक्ति सांस्कृतिक मंच की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान ‘आज राम मेरे घर आए’ नाट्य प्रस्तुति के माध्यम से रामायण के विभिन्न प्रसंगों का मंचन हुआ। जिसने लोगों का मन मोह लिया। इसमें अलग-अलग आयु वर्ग के 35 कलाकारों ने हिस्सा लिया। प्रस्तुति की तैयारी करीब तीन महीने से चल रही थी। मंचन के दौरान रामायण के प्रसंगों के जरिये माता-पिता और बड़ों का सम्मान, सत्य के मार्ग पर चलने, त्याग और मर्यादा का पालन करने जैसे संदेश दिए गए। इसके साथ ही मंच की निर्देशक अभा आत्रेय ने बताया कि प्रस्तुति के लिए सभी कलाकारों ने तीन महीने तक अभ्यास किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed