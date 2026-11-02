Noida News: आज राम मेरे घर आए ने मोहा मन

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नोएडा (संवाद)। दीपावली के अवसर पर सेक्टर-37 अरुण विहार स्थित कम्यूनिटी सेंटर में अभिव्यक्ति सांस्कृतिक मंच की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान ‘आज राम मेरे घर आए’ नाट्य प्रस्तुति के माध्यम से रामायण के विभिन्न प्रसंगों का मंचन हुआ। जिसने लोगों का मन मोह लिया। इसमें अलग-अलग आयु वर्ग के 35 कलाकारों ने हिस्सा लिया। प्रस्तुति की तैयारी करीब तीन महीने से चल रही थी। मंचन के दौरान रामायण के प्रसंगों के जरिये माता-पिता और बड़ों का सम्मान, सत्य के मार्ग पर चलने, त्याग और मर्यादा का पालन करने जैसे संदेश दिए गए। इसके साथ ही मंच की निर्देशक अभा आत्रेय ने बताया कि प्रस्तुति के लिए सभी कलाकारों ने तीन महीने तक अभ्यास किया।