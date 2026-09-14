Noida News: जिले में तीन नए सब रजिस्ट्रार को मिली तैनाती

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ग्रेटर नोएडा। जिले में तीन नए सब रजिस्ट्रार को तैनात किया गया है। एआईजी द्वितीय ब्रिजेश कुमार ने बताया कि दादरी सब रजिस्ट्रार कार्यालय में शक्ति गर्ग को तैनात किया गया है। जबकि सेक्टर गामा-2 स्थित सदर सब रजिस्ट्रार शाश्वत सिंह को बनाया गया है। वहीं जेवर कार्यालय कई माह से रिक्त चल रहे सब रजिस्ट्रार पद पर हिमानी मुदगल को तैनात किया गया है। तीनों सब रजिस्ट्रार की यह पहली तैनाती है। उन्होंने बताया कि दादरी में तैनात सब रजिस्ट्रार विकास गौतम और सदर सब रजिस्ट्रार प्रेम प्रकाश सिंह की पदोन्नति हो गई है। विकास गौतम हाथरस और प्रेम प्रकाश सिंह गाजियाबाद के एआईजी निबंधन बने हैं। ब्यूरो