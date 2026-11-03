Noida News: तीन निरीक्षकों को मिली नई जिम्मेदारी

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नोएडा। पुलिस विभाग में प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने मंगलवार को तीन निरीक्षकों की तैनाती में बदलाव किया। फेज-1 थाने के पूर्व प्रभारी अमित कुमार मान को आईजीआरएस का प्रभारी नियुक्त किया गया है। वहीं, सेक्टर-142 थाने के पूर्व प्रभारी विनोद मिश्रा को चुनाव सेल की जिम्मेदारी दी गई है। निरीक्षक अवधेश सिंह को न्यायालय सुरक्षा प्रभारी बनाया गया है। इससे पहले भी कमिश्नर फेज-3, सेक्टर-63 और सेक्टर-49 थानों के प्रभारियों को हटाकर नए अधिकारियों की तैनाती कर चुकी हैं। ब्यूरो