Noida News: वीकेंड वॉरियर्स टीम ने 106 रन से जीता मैच
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 08:00 PM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 08:00 PM IST
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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-127 स्थित एनएस क्रिकेट मैदान में एनएस स्पोर्ट्स लीग का मैच खेला गया। इस लीग मैच में वीकेंड वॉरियर्स टीम ने बेहतर गेंदबाजी करते हुए मैच जीत लिया। पहले मैदान में उतरी वीकेंड वॉरियर्स टीम ने 20 ओवर में सात विकेट के नुकसान पर 200 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी ब्रदर्स क्रिकेट क्लब टीम 15 ओवर में 94 रन पर ही सिमट गई और वीकेंड वॉरियर्स टीम ने 116 रन से मैच में जीत दर्ज की। चार विकेट गिराकर मो. सलाह मैन ऑफ द मैच बने। वहीं 37 रन बनाकर शिव झा बेस्ट बॉलर बने।
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