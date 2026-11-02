Noida News: इस सप्ताह सामान्य रहेगा मौसम

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नोएडा। पिछले सप्ताह हुई बारिश के बाद से सर्दी बढ़ रही है, लेकिन इस सप्ताह बारिश के आसार नहीं बन रहे हैं। ऐसे में रोजाना धूप के साथ दिन की शुरुआत होगी और हवाओं की रफ्तार धीमी होने से तापमान में खास गिरावट दर्ज नहीं हो सकेगी। आईएमडी की रिपोर्ट के मुताबिक, सोमवार को जिले का अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस सप्ताह तापमान में गिरावट दर्ज होने से तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज हो सकता है। ब्यूरो