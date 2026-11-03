Noida News: टी-20 क्रिकस्टार टीम ने एक रन से जीता मैच

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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-80 स्थित स्टार क्रिकेट मैदान में स्टार क्रिकेट वीक डे सीजन-7 का ए डिवीजन लीग मुकाबला खेला गया। इसमें टी-20 क्रिकस्टार टीम ने केटी-11 को एक रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए टी-20 क्रिकस्टार ने 20 ओवर में आठ विकेट के नुकसान पर 216 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी केटी-11 की टीम निर्धारित 20 ओवर में सात विकेट पर 215 रन ही बना सकी। इस तरह टी-20 क्रिकस्टार ने रोमांचक मुकाबला एक रन से अपने नाम किया। 117 रन की शानदार पारी खेलने वाले साहिल को मैन ऑफ द मैच चुना गया।