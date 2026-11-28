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ग्रेटर नोएडा। मकोड़ा स्थित आर्य दीप पब्लिक स्कूल में वार्षिक खेलकूद समारोह ‘उड़ान-2026’ का आयोजन हुआ। इसमें विद्यार्थियों ने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभा दिखाई। एमएलसी श्रीचंद शर्मा ने कहा कि खेल बच्चों के सर्वांगीण विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। इनसे अनुशासन, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और चुनौतियों से लड़ने का जज्बा विकसित होता है। उन्होंने पढ़ाई के साथ खेलों में भागीदारी को भी जरूरी बताया।

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