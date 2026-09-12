Noida News: बैठक में तय होगी रणनीति
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 08:47 PM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 08:47 PM IST
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रबूपुरा (संवाद)। राष्ट्रवादी करणी सेना केंद्र सरकार के विभिन्न कानूनों के विरोध में जन जागरण यात्रा निकालेगी। इसकी तैयारियों को लेकर रविवार को संगठन के राष्ट्रीय महासचिव लोकेंद्र सिंह भाटी के गांव मुरादगढ़ी में बैठक होगी। भाटी ने बताया कि बैठक के लिए आसपास के गांवों में संपर्क किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में स्वर्ण समाज के साथ भेदभाव हो रहा है। यूसीजी, आरक्षण और एससी/एसटी एक्ट जैसे कानूनों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि 17 सितंबर से जन जागरण यात्रा शुरू कर लोगों को जागरूक किया जाएगा।
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