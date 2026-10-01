Noida News: कलश यात्रा के साथ शुरू होगी कथा
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 08:04 PM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 08:04 PM IST
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नोएडा (संवाद)। भारत विकास परिषद की ओर से सेक्टर-33 स्थित शिल्प हाट के पास हेलिपैड ग्राउंड में तीन से 10 अक्तूबर तक श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। कथा प्रतिदिन शाम चार से रात आठ बजे तक होगी। आचार्य मृदुल कांत शास्त्री कथा सुनाएंगे। कथा की पूर्व संध्या पर शुक्रवार को शाम चार बजे भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। इसमें बैंड, भजन मंडली, बग्गी और घोड़े शामिल होंगे। करीब 1100 महिलाएं कलश लेकर यात्रा में शामिल होंगी। आयोजकों के अनुसार, कथा में वात्सल्य मूर्ति ऋतंभरा दीदी, महामंडलेश्वर सतुआ महाराज, जगद्गुरु सुतीक्ष्ण देवाचार्य महाराज, बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, अनिरुद्धाचार्य महाराज और भक्त शिरोमणि नंदू भैया की उपस्थिति प्रस्तावित है। मुख्य यजमान डॉ. वीके गुप्ता और रीना गुप्ता होंगे। कथा आयोजन को लेकर हुई प्रेसवार्ता में शाखा संरक्षक प्रताप मेहता, मधुसूदन दादू, कोषाध्यक्ष अक्षय पारीक, विकास अग्रवाल, सुनीता मित्तल, एसएन गोयल, मनोज गोयल समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
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